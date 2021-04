Fotod ⟩ Eakaaslase tapnud ja põlema pistnud noormehed jäävad pikaks ajaks trellide taha

Kohus mõistis kõik kolm süüdi mõrvas. Teo toime panemise ajal veel alaealised olnud Karl Koiva ja Daniel Kaasik said karistuseks kümneaastase vangistuse. Mõrva hetkel juba täisealise Artur Grigorovile saatis kohus 12-aastaks trellide taha.

Uurimise käigus selgus, et sündmused said alguse 13. märtsi ööl Tartu linnas, kui kuueliikmeline noortekamp kohtus ohvriga Riia tänaval asuva maja hoovis. Kolm noormeest hakkasid ohvrit peksma, toppisid ta auto pagasiruumi, viisid Ülenurme alevikku ja jätkasid seal peksmist.

Kui noored mehed said aru, et nende ohver on surnud, pistsid nad surnukeha põlema ja põgenesid. Politseinikud tegid aga kiire töö ning juba mõned tunnid pärast kuriteo avastamist, pidas politsei peksjad kinni.