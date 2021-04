Karulaugupesto söömine viis erakorralise meditsiini osakonda

Mürgistusteabe keskuse juht Mare Oder ütles, et ka keskuse infoliinile tuli 16. aprillil teade, et inimene oli samal päeval ostnud Tartu turult karulauguga sarnast taime, millest valmistas pestot, ent oksendas tugevalt sama päeva õhtul ja vajas haiglaravi. Oder sõnas, et pöördujad olid nii mürgistuse saanud inimene ise, kelle mürgistusteabe keskuse õde-konsultant haiglasse suunas, kui ka haiglatöötajad.