Teleuudistes sattusin mõne päeva eest peale Pärnus võõrasemade istutamisele. Kogu Eesti kuulis sealse punapõskse linnaaedniku käest, mida suvepealinnas parajasti tehakse ning mis plaanid peenardega on. Võõrasemadest ja suvistest plaanidest hoopis enam paelus mind aga see, et Pärnus on linnaaednik. Selgub, et linnaaednik töötab ka Tallinnas ja näiteks Keilas.