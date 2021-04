Elva on minu sünnilinn. Kasvasin üles tema uinuva-kaunitari-perioodil. Koolis õpetati, et siin on omal ajal elanud teatri-, kirjandus- ja kunstiinimesi. Küll aga kulges minu koolipõli algkoolist keskkooli lõpuni teatud kultuuripärsituses, kus valdkonnana domineeris sport.