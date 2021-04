Petitsiooni üleandimine linnapeale on ajakava järgi neljapäeval.

«Linnavalitsus suhtub sellesse märgukirja kahtlemata tähelepanelikult ja kui see on üle antud, saab sellega lähemalt tutvuda,» ütles linnapea Urmas Klaas. Petitsiooni autorid on linnavalitsusega korra ka juba varem kohtunud ja neile on linna esindajad selgitanud linna arengudokumentides kirja pandut, lisas Klaas.

Anna Aljanaki ütles ka eile, et ettevõtmine on kantud soovist kaitsta keskparki.

«Linnavalitsus väidab, et nad suudavad Süku sobitada keskparki ja nagu arhitektuurivõistlusel oleks võimalik see hoone kujundada justkui väikseks paviljoniks, mis parki mahuks,» ütles Aljanaki. «Tegelikult see eksitab tartlasi, sest see hoone tuleb mahult väga suur, võrdväärne kaubamajaga. Kindlasti nii suur hoone rikub pargi. Peame arvestame sellega, et ka Atlantise ümbrus Ülejõel on plaanis hoonestada. Parke Tartus nii väga palju ei olegi. Keskpark on Tartu parkidest kõige suurema potentsiooaaliga muutuda esinduspargiks.»