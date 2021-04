Hematoloogia-onkoloogia kliinik sai uue juhi

Dr Kristiina Ojamaa töötab aastast 2012 Ida-Tallinna Keskhaigla onkoloogiakeskuse juhatajana. Ühtlasi on ta alates 2008. aastast ametis onkoloogina. Aastatel 2005–2007 töötas dr Ojamaa Tartu ülikooli ja Tartu ülikooli geenivaramu projekti «Development of Hereditary Cancer Prevention Measures in Estonia and Latvia» vähi geneetilise nõustajana.

Dr Ojamaa on 2003. aastal lõpetanud Tartu ülikooli arstiteaduskonna, 2007. aastal residentuuri Tartu ülikoolis kliinilise onkoloogia erialal. 2020. aasta jaanuaris kaitses Ojamaa Tartu ülikoolis oma doktoritöö väitekirja «Günekoloogiliste pahaloomuliste kasvajate epidemioloogia Eestis».