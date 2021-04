Tartu linna haridusosakonna juhataja Riho Raave sõnul saab otsuse üle vaid rõõmustada. «Väga tore, et algklasside õpilased saavad tagasi kooli minna,» ütles ta.

Paljude maakondade nakatumisnäitaja erineb nähtavasti Põhja-Eesti piirkonna omast, ka Tartu linna ja Tartumaa olukord on viimaste nädalatega tublisti paranenud, ent ülejäänud kooliastmed jäävad seniste arutelude põhjal veel kaugõppele.

Raave arvates on valitsuse järkjärguline lähenemine mõistlik. «Tartus on palju koolilapsi ning neid korraga tagasi koolimajja lubada oleks ennatlik. Parem on ikka ettevaatlikult läheneda. Teeme täpselt nii, nagu riik ütleb, ja ootame ära otsuse vanemate klasside kohta,» kommenteeris Raave.