Lisaks nendele kolmele esiettekandele on kavas veel kolm teost. Liina Sumera «Netrunner’id», mille esitab kuus elektronmuusikut, jutustab häkkeritest, kes on investeerinud kõrgemal tasemel enda küberneetilisse arengusse. Leedu helilooja Vytautas V. Jurgutise «Tinohi» põhineb elavatel helimomentidel ning balansseerib heliesteetiliste tasandite ja rütmiproportsioonide vahel. Läti helilooja ja pianisti Platon Buravicky teos «Safety borders» on kirjutatud kuuele arvutile.