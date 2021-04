Uue üldplaneeringu peamine ülesanne on siduda linnaga haldusreformi käigus Tartuga liitunud endise Tähtvere valla ala ja kujundada linn ruumiliseks tervikuks. Planeeringus on täpsustatud aga ka paljud muud teemad.

Linnaplaneerimise, maakorralduse, ehituse ja arhitektuuri valdkonna eest vastutav abilinnapea Reno Laidre rõhutas omakorda, et üldplaneeringu põhilahendusse on võrreldes eelmisel suvel avalikustamisel olnud eskiisiga tehtud mitmeid muudatusi. "Üks olulisemaid muudatusi on sadamaraudtee määramine valdavalt rohealaks. Uuringute tulemusel leidsime, et transiittee ei ole seal vajalik, küll aga annab seni tühermaana seisnud ala võimaluse linnaruumi rikastamiseks ja rohevõrgustiku laiendamiseks. Samuti kavandame keskkonnamõjude hindamise tulemusel seni kavandatud Ropka autosilla asemele kergliiklussilda," näitlikustas ta.