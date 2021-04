Jüri Marran (12. II 1937 – 19. IV 2021). FOTO: Margus Ansu

Ravimatust haigusest räsituna suri eile õhtul Elva haiglas maalikunstnik Jüri Marran (12. II 1937 – 19. IV 2021), kelle härrasmehelikku viisakust ja mahedat muhedust mäletavad nii kunstihuvilised kui ka kunagised Tartu õhtukeskkooli õpilased. Näituse koostamine Omicumi aatriumisse jäi pooleli, selle viivad uue kooliaasta alguses lõpule tema sõbrad.

Jüri Marran lõpetas 1956. aastal Tartu 5. keskkooli ja 1961. aastal Tartu ülikooli füüsikuna. Pärast aastapikkust tööd Saaremaal Kingissepa keskkoolis füüsikaõpetajana asus ta samasse ametisse Tartu õhtukeskkoolis. Ta oli seal tööl 40 aastat ja õpetas muu hulgas kultuurilugu.

Aprillis 2003 Tartu Postimehele antud intervjuus meenutas ta, et kui ta lõpetas seitsmenda klassi, soovitasid õpetajad talle minna kunstikooli. «Aga mu ema ütles: «Mine ülikooli ja kui elukutse on käes, siis tee, mis tahad.» Ma uskusin teda, sain elukutse ja tänu sellele olen säästnud end paljudest pettumustest,» ütles kunstnik. «Kui asusin tööle õhtukoolis, praeguses täiskasvanute gümnaasiumis, olid mul maalimiseks terved valged päevad. Mul ei olnud vaja kunstiga raha teenida ja ma ei pidanud ideoloogilisi tellimusi täitma, et ennast ära elatada.»

Kunstihariduse omandas Jüri Marran aastail 1962–1967 Melanie ja Erich Arraku ateljeekoolis. Tema loomingus leidub rohkesti värviküllaseid lille- ja figuurimaale, portreesid ja abstraktseid kompositsioone. Ta on illustreerinud ka raamatuid ja kavandanud lavakostüüme.

Aastal 1986 valmis Eesti TVs «Ateljeekontsert», mille režissöör Tiina Pork oli Jüri Marrani ateljeesse Tasuja tänavas Tartus korraldanud laulma Silvi Vraidi ja klahvpilli mängima Jaak Jürissoni. Kunstnik osales ka Margus Kasterpalu lavastuses «Carmen. Legend kirest ja aust», mis esietendus 1993. aastal Tartus teatrifestivalil Dionysia ning kus ta igal etendusel maalis don José uue portree.

Jüri Marrani kaks viimast suuremat isikunäitust olid Tartu kunstimajas. Kevadel 2003 tuli vaatajate ette «Enesest» ja talve lõpul 2007 «Lustaed».

«Lustaia» ettevalmistamise aegu andis kunstnik Tartu Postimehele tutvumiseks ja võimalusel avaldamiseks lühikeste mõtiskluste kirjapaneku «Pudemeid elust ja kunstist», mille tekkimist põhjendas ta sellega, et sai enesele täiesti ootamatult 70 aastat vanaks. Siinkohal kaks väljavõtet.

MIKS MA MAALIN?

Maalimiskirg on parandamatu haigus, mis sunnib ilmsüütu ohvri ennast päevast päeva piinama, olema meeleheitel oma saamatuse pärast ja keskmiselt kaks korda aastas olema «loomingulises depressioonis». On muidugi ka helgeid hetki, kus hetkelises meelesegaduses tundub, et nüüd oled millegi korralikuga hakkama saanud. Kahjuks võib järgmine hommik illusiooni purustada. Üliharva juhtub, et meeleheites ateljeesse maha jäetud «käkk» osutub järgmisel hommikul päris kenakeseks asjaks. Nii et täiesti skisofreeniline olukord!

Seega ma ei maali seepärast, et «see on nii suurt rahuldust pakkuv, kui sa maalid aina ilusaid asju», nagu mõni kõrvalseisja kipub arvama. Ei maali ma ka seepärast, et kunstnik olla on nii tore ja prestiižne. Ei selle pärast, et maailmakuulsaks saada (puuduks vähimgi reaalsusetaju!). Ammugi ei maali ma seepärast, et see rasket raha sisse toob. Otse vastupidi, see amet neelab raha nagu põhjatu auk. Ja oma lapsukestest lahkuda on alati valus, seepärast lausa ei tahagi neid müüa.

Õnneks olen ma looduse poolt ilma jäetud huvist üldtunnustatud elamisväärsete asjade vastu nagu maja, suvila, uhke maastur, firmariided, võimalikult kopsakas pangaarve, kadedust tekitav kaaslane ja seltskondlik kuulsus.

Ma maalin sisemisel sunnil, eelkõige seepärast, et vabaneda selle «haiguse» tõttu sisemusse kogunevast üleliigsest energiast. Lugu on nii nagu iga parandamatu haigusega – tuleb seda tunnetada ja tunnustada ning lihtsalt elada koos temaga. See on lihtsalt minu saatus. Ja ma olen sellega rahul ja õnnelik.

MUL ON ELUS TÕESTI VEDANUD!

Kõigepealt on mul vedanud sündimise ajaga: olen osa saanud Eesti ajast, Vene esimesest okupatsioonist, Saksa ajast, Stalini ajast, nõukogude ajast, Eesti taasiseseisvumis- ja uue Eesti kujunemisprotsessist. Kõigist neist on mul vahetuid isiklikke mälestusi, mulle ei ole vaja midagi tõestada ja selgitada. Ja mitte mingid teooriad ei suuda mind midagi unustama sundida ega ümber veenda. Pean seda pagasit oma suureks varanduseks.

Mul on olnud suur õnn üles kasvada harmoonilises peres, kus vanemad armastasid oma lapsi ja toetasid neid igati. Mul ei ole olnud vaja lapsest peale kuulda rahajuttu, sest kodus see ei olnud peamine ja teda ei olnudki õieti.

Kooliajal pärast sõda olid kõik kehvad ja seepärast ei ole mul tulnud võistelda oma eakaaslastega margiebemete omamises. Inimese väärtuse määrasid ära teised omadused.

Elu on mind õige mitu korda seadnud väga oluliste valikute ette, nagu nüüd tagantjärele on võimalik aru saada. Samas ei ole mind pikalt piinatud otsuse tegemisega. Selle valiku on Keegi minu eest ainuõigesti ära teinud. Õudusega mõtlen, milliseks oleks kujunenud mu elu vastupidiste valikute puhul. Igatahes ei ole mul kuidagi võimalik imetleda omaenese ettenägelikkust või tarkust. Õnneks olengi end tundnud kogu eluaja üpris lollina.

Elu ei ole mind pannud sundolukordadesse, kus ma oleksin pidanud kedagi teist või ennast reetma.

Mul on jätkunud jõudu, et end mitte lasta kaasa tõmmata parteidesse. Olen uhke, et ei ole kuulunud ka Vene ajal oktoobrilaste, pioneeride, komsomolide ega parteilaste ridadesse.

Mul on vedanud inimestega. Elu on juhtinud mind kokku inimestega, kes väärivad imetlust, lugupidamist ja armastust. Seejuures on Saatus hoolitsenud selle eest, et ma läbi nende õpiksin ennast tundma . Nad avasid mulle mu sisemised võimalused, võimaldades avastada ka mu alateadvuse ja temperamendi tumedamaid tahke. Mul on sellega seoses tulnud üle elada pettumusi ja «draamasid», kuid needki ei tekitanud aastaid kestvaid depressioone ja olid väga olulised isiksuse arengu seisukohast. Nagu nüüd taipan!

Mul on olnud töö, mis annab mulle rahuldust. Ja võimaldab ennast avada. Kõigepealt maalikunst kui «parandamatu haigus». Õieti see ei olegi ju töö, vaid eluaegne «põdemine»! Õnnelik põdemine! Oma töödes olen andnud enda arust ammendava autoportree. Ühest inimesest siin ringi siblivast inimmassist. Kuid kellel on teatud väikesed erinevused teistest – nagu üks puuleht erineb teistest. Isa ja ema poolt edasi antud õpetaja amet ei olnud samuti vaid rahaorjus. Tegin sedagi tööd südamega ja õpilased armastasid mind. Mille eest olen neile kõigile siiralt tänulik! Püüdsin füüsikat siduda oma elu teise poolega – kunstiga. Ei tea, kui palju on mu kunagistes õpilastes säilinud füüsikateadmisi, kuid paremad joonistajad on nad kindlasti elu lõpuni!

Kui pööraselt palju on maailmas loodud kultuurivallas! Kehva, keskpärast, head, väga head ja geniaalset! Ja kui palju kõigest sellest langeb ühe inimese osaks! Ei ole silma, mis näeks, ei ole kõrva, mis kuuleks! Mul on vedanud, et on leidunud inimesi, kes mu tähelepanu õigel ajal nooruses on õigesti suunanud. Õnneks on loodus mind ka varustanud piisavalt tundliku nägemis- ja kuulmismeelega. Samas saadab mind eluaja mu vanaema resigneerunud ütlus: «Ei saa silm täis nägemisest ega kõrv kuulmisest!» Tahta võid ju küll üha rohkem, kuid liiga palju on varandusi!

Olen rõõmus selle üle, mis mul on, ega mossita selle pärast, mida kõike mul ei ole. Milleks oma elu ise ära mürgitada! Muidugi on mul olnud õnneks piisavalt ausalt teenitud raha , et osa saada sellest, mis on loodud kultuurivallas.

Kogu elu olen tahtnud reisida, et saada vahetut kontakti kultuurinähtustega eri paigus. Seda olen ka saanud. Iga matk on väärtus omaette!

Mul on vedanud oma konstruktsiooniga. Kapitaalseid rikkeid ei ole siiani ette tulnud, kuigi olen ületanud juba soliidselt meeste keskmise eluea. Olen ikka läbi saanud jooksva remondiga. Mul on jällegi vedanud – olen ikka sattunud asjatundlike ja lahkete «remondimeeste» kätte!