Antti Roose: kartograafiline kiirkursus Tartu elamuarengust

Uute arengualadena jääb silm pidama kaardi keskel, ja mis hullem, linna keskel laiutaval raudteemaal. Raudtee on olnud läbi aegade riik riigis. Tehnokraatlikest barjääridest tuleb poliitilisel tahtel läbi murda, et see relssidega kaetud plats – kaubajaama näeb seal harva ja vähe – muutuks linnaks, avamas Maarjamõisa linnakut kesklinna.

Kolmandana on arengupotentsiaal mitmetel hektaritel tööstusjärgsetel maadel ümber Jõe keskuse Sõbra tänava otsas. Jõe asum peaks väljendama 21. sajandi linna selle linnamugavuste ja elukorralduse innovatsioonis, loomas ühtlasi uut keskkonnasuhet seal Emajõe kaldal. Ka ilma Ropka sillata, millest on muidugi tartlastel kahju, soise lammi Natura väärtuste säilitamise nimel. Emajõgi on loodusliku barjäärina muutunud üha loomulik-lahutamatuks osaks linnast, jõeliiklus on taastunud, kallastel voogab kergliiklus ja saalivad sportlased, võetakse õhuvanne, tantsitakse ka tangot, tehakse väike õlu. Jõe asumi asustamine mõne tuhande uuselanikuga võiks tuua päevakorda jõetrammi.