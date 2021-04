Tartut võib uhkusega nimetada Eesti üheks kõige kultuuririkkamaks linnaks. Juba ainuüksi kesklinnas asuvad Vanemuise kontserdimaja, Vanemuine, pisut eemal Vanemuise väike maja, Emajõe kaldal Sadamateater, Tartu Uus Teater vanalinna piiril ning Raadile on rajatud Eesti Rahva Muuseum. On päris kummaline lugeda, et südalinnas kultuuri ei olevatki ja alles südalinna kultuurikeskus hakkab seda siia tooma. Kes siis meie Vanemuises oleme...

Kultuuri jagub igale eale ja maitsele, aga jah, ühtset suurt ja moodsat hoonet, kuhu raamatukogu ja kunstimuuseum kui Tartu tõmbekoht mahutada, me linnas veel pole. Siit jõuame järgmise teemani, kavandatava kultuurikeskuse hoone mõõtmeteni. Kas on võimalik, et kõik saavad kätte selle, millest uue, nüüdisaegse keskuse valmimisel unistavad? Juba ainuüksi kunstimuuseum ise oma ekspositsiooni, teadus- ja hooldustöödeks vajalike ruumidega vajavad õhku ja avarust. Nüüd lisame raamatukogu, mille teeb kasutajale söödavaks lisaks mitmekülgsusele ka avarus, sopilisus, privaatsus, et pikemalt raamatute vahele pidama jääda, neisse süveneda ja loetu/uuritavaga kaasa minna.