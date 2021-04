Kes minevikku ei mäleta, see elab tulevikuta – kuldsed sõnad, mis mõlguvad iga ausa inimese mõtetes. Kui need sõnad kehtivad vaid mõne üksiku indiviidi koht, siis on see tema isiklik asi. Kui aga selline inimene tahab kaasa rääkida ka tulevikku puudutavates küsimustes, siis võib see juba palju ebameeldivusi tekitada.