Ühel varajasel kevadhommikul kolm aastat tagasi sain Tartu kunstimuuseumi skulptuurikogu hoidjalt Heiti Kulmarilt kirja, milles ta tundis muret, et nende kogudes on küll arvukalt väärtuslikke ja esinduslikke skulptuure Eesti kunsti suurkujudelt, kuid päevavalgust või näitusesaali näevad need teosed kahjuks harva.