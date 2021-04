Tegemist on hoopis erakonda lammutava ühendusega, ütles Annuk. Algul oli idee mootoriks Annuki sõnul soov luua aktiivsemat arutelu majandusteemadel, mida ta erakonda astudes ka ootas. Siiski leiab ta nüüd, et parempoolsus on vaid ettekääne ja Parempoolseid ei sütita mitte majandusküsimused, vaid teemad, mis vastanduvad Isamaa põhimõtetele.