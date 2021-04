«Mul on tõepoolest soov panustada elanikkonna vaktsineerimisse,» ütles Seer eile. «Kuna vaktsiinitarned sagenevad ja kogused suurenevad lähiajal – iga mainädalaga peaks Eestisse saabuma 50 000 kuni 100 000 doosi –, on vaja kaitsepookimises detailset ja hästi sihitud koordineeritust. Uus eesmärk on liikuda järgmise, üle 50-aastaste vanuserühma poole.»