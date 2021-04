Uuring: ühekorramaske saab taaskasutada

Koroonakriisis on ühed suuremad keskkonnajalajälje tekitajad ühekorramaskid. Tartu ülikooli teadlaste uuring näitas, et tegelikult kannatavad ka need maskid korduvat kuumtöötlust, enne kui nende kaitsevõime märkimisväärselt kahanema hakkab.

Uuringu jaoks tegid teadlased Tartu ülikooli füüsikainstituudi laboris katseid viie tootja meditsiiniliste maskidega, proovides viirust hävitada kolme meetodiga: pesta maski pesumasinas 60 kraadi juures, hoida viis minutit keevas vees ja hoida viis minutit kuumas vees. Iga meetodit rakendati kümme korda ja iga kuumtöötluse vahel lasti maskidel 24 tundi kuivada. Pärast kümnekordset töötlust mõõdeti maskide võimet osakesi filtreerida ja hingatavust.

Tartu ülikooli füüsikainstituudi keskkonnafüüsika labori juhataja professor Heikki Junnineni sõnul näitavad uuringu tulemused, et maskide kvaliteedi märgatavat langust kuumtöötluse tõttu karta pole vaja.

Maske on laias laastus kolme liiki: isikukaitsevahendid, mille kohta kehtivad kõige karmimad nõuded, meditsiinilised ehk niinimetatud sinised maskid ning kogukonnamaskid ehk kõik ülejäänud, sealhulgas isetehtud maskid.

Pärast viirust hävitava korduskasutusmeetodi rakendamist uuriti, millise suurusega osakesed maski läbivad. Selleks tehti katsed kolmes suuruses osakestega: 100-nanomeetrised osakesed, mis on kõige väiksemad, viirusesuurused; 300-nanomeetrised osakesed, mis tulevad maskist kõige paremini läbi, ning 3000 nanomeetri suurused osakesed, mis kujutavad endast väga väikesi pritsmeid (selline on kogukonnamaskide sertifikaadis määratud suurus). Katse eesmärk oli teha kindlaks, kas meditsiiniliste maskide filtreerimisvõime on pärast töötlust muutunud.

Tulemused näitasid, et ühekorramaskide kvaliteet muutub kuumtöötluse järel vähe. Meditsiinilist maski võib pärast viis minutit kuumas vees hoidmist uuesti kanda ja kuumaveeprotseduuri võib korrata vähemalt kümme korda. Maskide hingatavuses erilist muutust ei täheldatud.

Samuti jäi maskide kvaliteet pärast kümnekordset töötlemist paremaks, kui see on mitmel korduskasutataval riidest maskil, millel puudub filterkiht. Eraldi filtreerivat kangast sisaldavate korduskasutatavate maskide omadused on sarnased nüüd katsetatud meditsiiniliste ühekorramaskidega.