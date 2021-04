Mati Sepp: RMK kaasamisäpardus populaarsel Vooremäel

Selle õiguse on saanud inimesed nii metsaseadusest kui FSC-sertifikaadist tulenevalt. Pealegi, riigimets ongi eestlaste üks suurimaid varasid oma isikliku vara kõrval. Oled kodutu või kuulud Eesti rikkaimate hulka, võid alati südamerahuga öelda, et riigimets on ka minu mets, küll mööndustega. Kuid mõte jääb – riigimetsas toimuvas on igal inimesel õigus kaasa rääkida. Inimeste arvamused peaksid korda minema poliitikutele, kelle ülesanne on ellu viia rahva tahet, aga selle rahva tahte mõistmisega tekib poliitikutel alatasa probleeme. Küll mõistetakse neid soove ühtepidi ja teine päev juba teistpidi. Isegi koalitsioonilepingusse kirja pandut sõnastatakse hiljem ümber, kui asi puudutab metsa.