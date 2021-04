Esimesel koroonakevadel aasta tagasi viibis E-Kunstisalongi oksjonil piirangute tõttu kohal vaid kaks huvilist. Nüüd oli galerii aga täiesti publikuvaba. Tegutsesid vaid galerii omanik Tiia Karelson koos galerii juhataja Daisi Kahuri ja kunstiajaloolase Kaari Kochiga. Ka haamer oli vajalik.

Oksjoni kolmel läbiviijal olid käed ja jalad tööd täis, kuna arvestada tuli nii kirjalikke eelpakkumisi kui suhelda rohkelt telefoni teel. Huvilised olid saanud teostega tutvuda aga kunstisalongi kodulehel.

«Käsi telefonide tarvis läks vaja rohkem kui kaks, aga me saime hästi hakkama,» rõõmustas Tiia Karelson. «Kõige kaugem maa, kuhu meil helistada täna tuli, oli Šveits, mille ostja osales viie teose pakkumisel. Üks ostja oli meil ka Londonist.»

Seekordne oksjon pakkus kõige uuemat loomingut noortelt Eesti kunstnikelt palju rohkem kui tavaliselt. Kümnest moodsa kunsti teosest müüdi ära kõik kümme.

Kolm neist kunstnikest elavad välismaal, näiteks Peeter Krossmann Leedus, Agnes Veinberg Lätis ja Silja Salmistu Taanis. Silja Salmistu maali «Talvised tulbid» hind tõusis kolmekordseks – 600 eurolt 1800 eurole.

Ära müüdi ka kõrgeima alghinnaga töö, Lüüdia Vallimäe-Margi 1958. aastal loodud sotsiaalrealistlik kompositsioon «Zooloogiamuuseumis». See leidis uue omaniku 10 000 euroga, mis oli ka teose alghind. Pompöösne teos hakkab tulevikus paiknema ühe vana koolimaja seinal, mis nüüd on ümber ehitatud koduks.

Jätkuvalt on oksjonite hitt Edgar Valter, ütles Karelson. Valteri õlimaal «Kohtumine öös» kasvatas pakkumistes hinda 5000 eurolt 13 700ni ning selle pildi pärast võistlesid telefoni teel kaks naist.

Ka graafika on hinnas. Kaljo Põllu «Maa-emale» sarjast «Kodalased» oli oksjonil alhinnaga 1100, müüdi aga 3000 euro eest.

Väliseesti kunstniku Arville Puström-Uue «Sirelid», mis on Eestisse sattunud ühelt Ameerika oksjonilt ja millest sai äsjalõppenud kevadoksjoni kataloogi kaanepilt, müüdi suurte sammudega kiiresti maha, alghind 3600, müügihind 6500 eurot.

Valdur Ohaka õlimaal «Jumalannad andidega» osutus tagumisel küljel natuke tahmaseks, kuna Ohaka kodu on üle elanud tulekahju. Selle hind algas 3100 eurost ja jõudis 5000 peale.

Ka neljast skulptuurist kolm said uue omaniku, mis sest, et skulptuurid kipuvad olema need, mille vastu eestlased suurt huvi kunagi ei tunne..

Daisi Kahur, Kaari Koch ja Tiia Karelson - oksjonipidajad FOTO: E-Kunstisalong

Tiia Karelson ütles, et nad kõik on õhtuks väga väsinud, aga õnnelikud ning loodavad, et ehk aitas oksjon inimesi ka rasket aega silmas pidades. Nii neid, kel oli vaja tingimata midagi ära müüa, ning neid, kes soovisid investeerida millessegi, mis annab lootust, et see võib olla tulus rahapaigutus.