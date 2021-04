Kohus mõistis mehe, kes laskis oma tuttava maha, kümneks aastaks vangi

Samas kriminaalasjas süüdistatav Riho Varblane hoidis ja kandis ning toimetas mullu 12. mail edasi talle relvaloa alusel kuuluva tulirelva ja laskemoona nõnda, et see ei vastanud relvaseaduse nõuetele. Püssi lohakalt hoidmine võimaldas joobnud Theo Varblasel saada sellele ligipääs.

Kohus leidis, et laskmise ajal ei olnud võimalik, et Theo Varblane ei näinud kannatanut. Süüdistatav küll väitis, et soovis lasta hanede suunas, kuid selgelt ei olnud ta selleks suuteline või lihtsalt ei teinud seda. Seda, et lask ei olnud sihitud ja et ta kannatanut tegelikult enda ees nägi, kinnitas ta kohtule antud ütlustega ka ise. Eksperdi hinnangu kohaselt oli tegemist lähilasuga.