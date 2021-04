Idee individuaaljooksu korraldamiseks sündis eelkõige sellest, et osalejatele sooviti pakkuda uut võimalust, mis looks võistlussituatsiooni ning oleks praegust olukorda arvestades turvaline.

«Individuaaljooks võiks huvi pakkuda inimestele, kes on harjunud kevadel oma jooksuhooaega avama ning tahavad läbida jooksu maastikul ning aja peale. Kindlasti on see hea võimalus regulaarsetele treenijatele, kes ei ole ammu võistelda saanud ning soovivad oma vormi realiseerida,» rääkis projektijuht Oliver Kivimäe.

Erinevusi virtuaaljooksuga on Kivimäe sõnul mitmeid. Näiteks võetakse kasutusele elektrooniline SI-ajavõtupulk, mille osaleja saab kontaktivabalt Elvast, Tartumaa Tervisespordikeskusest, kus asub ka jooksu start. «Ajavõtupulgaga saame fikseerida osaleja raja läbimise aja, kuid seda on vaja registreerida ajavõtujaamades stardis, rajal ja finišis. Samuti on rada meie poolt tähistatud, jooksja ei pea marsruudi pärast muretsema,» rääkis Kivimäe. Kõik need tegurid annavad võimaluse hiljem võrdsetel alustel võrrelda osalejate distantsi läbimist ning moodustada paremusjärjestuse. Lõpetajad saavad kohe pärast finišeerimist ka diplomi ja medali.

Jooks kestab üheksa päeva ja igaüks saab raja läbida vabalt valitud ajal. Selleks, et tagada maksimaalne inimeste hajutatus rajal, tuleb jooksule eelnevalt aeg broneerida.

Idividuaaljooksu rajad algavad ja lõppevad Elvas Tartumaa Tervisespordikeskuses. «See on eeskätt osalejate mugavuse tõttu, et oleks hea minna oma transpordivahendiga kohale ning hiljem ka tagasi koju. Samuti on meil Tartumaa Tervisespordikeskuses osalejate abistamiseks kontaktivaba infopunkt, kust saab vajadusel nõu küsida nii enne starti kui ka pärast jooksu lõpetamist,» selgitas Kivimäe.

Osalejal tuleb esmalt registreerida soovitud distantsile. Valikus on 42, 21, 10 ja 5 km. Seejärel tuleb endale sobiv stardiaeg broneerida, mida saab teha alates aprilli teisest poolest. Lisaks soovitavad korraldajad vaadata SI-ajavõtupulga õpetusvideot ning tutvuda rajakaardiga (lisame peagi kodulehele).