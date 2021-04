15. aprillil kell 16.35 teatati, et Jõgeva vallas Kaave külas põleb veoautol olev puiduhakkemasin. Päästjate saabudes oli masina ümbrus paksu suitsu täis ja kustutustöid oli seepärast vaja teha suitsusukeldumise varustuses. Tule levik piirati veerand tunniga, kuid selle tagajärjel tekkis õlileke. Päästjatel õnnestus koostöös omanikuga hankida tünn ning enamus õlist enne maha voolamist sinna koguda.

Kell 13.10 teatati, et Tartu vallas Pupastvere külas ohustab tuulega kiiresti leviv kulupõleng sauna. Päästjate saabumise ajaks oli elanik põlengu siiski ise suutnud kustutada. Selgus, et tulekahju oli süttinud mehe enda süül, kes otsustas muru niitmise asemel sellest põletamisega lahti saada. Süüdlane tunnistas oma rumalust.

Eesoleval näalavahetusel patrullivad Lõuna-Eesti komandode päästjad ja operatiivkorrapidajad mitmel pool, et veenduda tuleohutusnõuete täitmises lõkete põletamisel. Tähelepanu all on nii kodu juures kui avalikul lõkkeplatsil ja puhkealal süüdatud lõkked ning grillid. Päästjad annavad nõu, kuidas ohutumalt lõket teha, kuid tõsisemate rikkujatega tegelevad edasi inspektorid.