See foto on üks kolmest, mille jäädvustas 1920. aastate alguses Eesti kaitseväe lennuväes teeninud geodeet Herbert Muischneek. Ta kasutas seda pilti muu hulgas oma 1929. aastal kaitstud magistritöös aerofotogeodeesiast. FOTO: Kivike

Tartu keskpark on juba mõnda aega tuliste vaidluste keskmes. Ükskõik kas sinna kerkib tulevikus kultuurikeskus või rajatakse uus vabaõhuala ajaveetmiseks, tasub meeles pidada, et see kõik ei tule tühjale kohale.