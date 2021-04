Arvamusloos «Läks trumm, mingu pulgad!» (TPM, 9.4) ja artiklis «Ülikool heitis kunstide keskuse üle parda» (TPM, 12.4) kõlab etteheide Tartu ülikooli juhtkonnale, et kaunid kunstid pole ülikoolile olulised ja et ülikool on kunstivaenulik.