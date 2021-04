Kogu Eesti rahvas on nüüdseks kuulnud võidukat lugu sellest, kuidas Raadil aastaid kõrgunud rehvimäed on kadunud. Estikole, kes paari aasta eest Fortumiga võidu pakkus endisel Raadi lennuvälja hoonestusõiguse konkursil, et rajada sinna 106 hektaril laiuv päikesepark, tähendas see aga, et stopper läks justkui käima ja aasta möödudes sellest keskkonnasaavutusest peaks olema hiiglaslik päikesejaam valmis. Plaanitud võimsus on 75 MW.