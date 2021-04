Tartu 2024 uus nõukogu liige on Kalmar Kurs

Kurs ütles, et nõukogu liikmena saab ta tuginedes oma senisele töökogemusele ja kontaktidele, kaasa aidata täie pühendumusega, et 2024. aasta Euroopa kultuuripealinna programm saaks parimal moel ette valmistatud ja korraldatud. «Tartu 2024 rahvusvaheline mõõde ja tähelepanu linnale, Lõuna-Eestile ning riigi nähtavusele on väga oluline,» sõnas ta.