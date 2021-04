Poska kooli juht Helmer Jõgi lahkub ametist

Poska gümnaasiumi praegune direktor Helmer Jõgi on seda kooli juhtinud 2011. aastast. Jõgi oli pikalt ka Hugo Treffneri gümnaasiumi direktor, ta on töötanud lisaks veel haridus- ja teadusministeeriumis ning kuulunud ka kahte riigikogu koosseisu. Uue koolijuhi orienteeruv tööleasumise aeg on 9. augustil.