Tegus mutt suudab oma maa-alusesse toidukambrisse varuda 1200 vihmaussi, relvaks mürgine sülg

Tartu ülikooli loodusmuuseumi kuraator Andrei Miljutin soovitab hoopis õppida muttidega koos elama, sest tegelikult on nad süütud loomad ja aiapidajale on mutist rohkem kasu kui kahju.

Kuigi muti hunnikud ei ole murul just kena vaatepilt, on aias see loom kasulik tegelane, kes pistab nahka nälkjad ning teisigi kahjureid, kes söövad maasikaid ja muid vilju.