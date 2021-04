Forum Cinemase juhi Kristjan Kongo sõnul oli müügiläbirääkimisi peetud juba üle kahe aasta, kino sulgemine oli ette näha. «Meie eesmärk oli, et sulgeme Ekraani, kui meil on uue kino asukoht teada. Täna meil veel kahjuks kindlat plaani ei ole,» ütles Kongo.

Hoonet on edaspidi võimalik kasutada samamoodi, nagu seda oli siiani tehtud. «See on selgelt mõeldud kino- või äärmisel juhul konverentsipidamiseks, midagi muud on seal keeruline teha,» ütles Seli.

Praegu seisab maja jõude. Plaane on erinevaid, aga mis ja millal Ekraani asemele tuleb, on Seli sõnul veel vara öelda. «Kindlasti on selle asukoht Tartus väga hea ja praegusel masendaval ajal võiks seal ju kino saada, aga kas ka filmi näidatakse, see on teine asi.»