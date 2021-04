Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta Tartumaal on 288,9. Tartu linna sama näitaja on 245,52. Tartu ülikooli kliinikumis vajab haiglaravi 66 COVID-19 patsienti, neist 18 on intensiivravi osakonnas.

Maakonnas on vaktsineerimisi tehtud 36 328 inimesele, see on 23,69 protsenti kõigist maakonna elanikest. Vaktsineerimiskuur on lõpetatud 11 142 inimesel. 70+ vanuses tartumaalastest on COVID-19 vaktsiini saanud 63 protsenti.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 305 inimesel. 248 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 82, Lääne-Virumaale 28, Viljandimaale 27, Pärnumaale 26 ja Raplamaale 15 uut positiivset testi. Põlvamaale lisandus 11, Jõgeva-, Järva- ja Läänemaale 10, Võrumaale 8, Hiiu-, Saare- ja Valgamaale 2 uut nakkusjuhtu. 18 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 653,4 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 13,4 protsenti.

Ööpäeva jooksul avati haiglates uusi COVID-19 haigusjuhtumeid kokku 44, haiglaravi vajab 506 patsienti. Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 69 aastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60-aastased 395 inimest (78 protsenti).