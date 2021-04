Eakatelt naistelt paluti ilmselt pettuse eesmärgil raha

Tartu piirkonnapolitseinik Arno Kits selgitas, et eilse päeva jooksul pöördus paaritunniste vahedega vähemalt kahe eaka naise poole eestikeelt kõnelev lühemat kasvu mees, kes kurtis daamidele, et kaotas Sõpruse puiestee kortermajades remonttöid tehes oma vöökoti ning ühes sellega ka dokumendid ja bussikaardi. Politseinike sõnul hakkas prouadel mehest kahju ja nad andsid mehele uue bussikaardi soetamiseks palutud viis eurot.

Ehkki kellegi abistamises ei ole kaugeltki mitte midagi halba ning abivajaja märkamine on väga oluline, on eilse juhtumi puhul vägagi küsitav, kas palutud raha ning naiste headust ikkagi esitletud eesmärgi nimel kasutati. «Seda iseäranis põhjusel, et teadaolevalt ei olnud kirjeldatud kortermajades käsil mitte ühtegi ehitustööd ning teiseks ei ole ka Tartu linna bussisõidukaart selles vääringus, mida mees naistelt palus,» märkis Kits.