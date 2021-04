Ehitustööde käigus korrastatakse nõlvaalune tasapind ja paigaldatakse kõnnitee äärekivid. Kaldtee pikkus on 7,6 meetrit, laius 2,8 meetrit ja kalle 5 protsenti ning see ehitatakse ümbritseva maapinna suhtes süvendisse. Lisaks tulevad kaldteele 2-protsendise kaldega puhkemaded. Kogu ehitusala on 30,7 meetrit. Ehitatava kaldtee asukohas olev trepp eemaldatakse.