Minu meelest tõestab Verevi rannaala planeeringu volikogus napi ühe häälega läbiminek seda, et Elva vallavalitsus on oma tegemistes nõrguke. Selle asemel, et oma inimeste veenmise ja läbirääkimisega asju korraldada, mindi jõuga suruma. Selline käitumine on ainult nõrkadele: kus sõnaga ei saa, lähen jõuga.