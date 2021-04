Gümnasistid selguvad taas ekraani vahendusel

Tamme gümnaasiumi direktor Ain Tõnisson võtab uuel õppeaastal kümnendasse klassi vastu 170 neidu ja noormeest. Direktor loodab, et koroonaaeg pole neile halvasti mõjunud ja et kõik on varasematel aastatel tublisti õppinud. FOTO: Kristjan Teedema