Vahur Kalmre vastulause abilinnapea Reno Laidre vastulausele, ikka üldplaneeringust

1. Abilinnapea väidab (TPM, 8.4), et üldplaneeringut tuleb vaadelda tervikuna ning lisaks maakasutusele tuleb lugeda ka ehitustingimusi. Lugesin, juba varem. Lugesin ka nüüd. Seal on kirjas, et kaardil kajastatud hoonestusala on näitlik ja täpsustub detailplaneeringu või muu ehitusõigust määrava dokumendiga. Seda lauset selgitab abilinnapea nii, et üldplaneering lubab kultuurikeskuse ehitusala nihutada. Küsin siis, kus on üldplaneeringus täpselt ja selgelt kirjas, et üldplaneering lubab ehitusala nihutada väljapoole punaselt märgitud ühiskondlike hoonete (ÜH) ala? Sama ala näitab ka üldplaneeringu peatüki 1.2 (Hoonestus) all toodud uushoonestusalade kaart, ka seal on uushoonestusalana viirutatud vaid Vabaduse puiestee poolne osa keskpargist ehk seesama punane ala, mitte roheline ala.