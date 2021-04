Kuperjanovi tänaval jõude seisva endise ERMi maja saatus võib selgeks saada juba sel kuul. Riigi Kinnisvara AS (RKAS) ja Tartu linnavalitsus on sõlminud põhimõttelise kokkuleppe, et linn annab RKASile Annelinnas Kalda tee 11 ligi kümne hektari suuruse krundi, kuhu saaks ehitada uue politseimaja. Vastutasuks annab RKAS linnale ERMi endise näitusemaja.