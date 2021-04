Enriko Talvistu: väsinud linnakodanik poliitikute süku-võitlusest

Oma kesklinna pargi tunnistamine on tartlastele hiljuti omaseks saanud. Tuleks meenutada, et müüdil, justkui hoidnuks pikaaegne linnaarhitekt Arnold Matteus seda ala pärast viimast sõda pikka aega vabana, haljastades seda, et sinna stalinistliku arhitektuuri liialdusi vältides kunagi tõsisemat kesklinna rajada, pole mingit alust. Ehkki arhitekt Anton Soans 1949. aastal selle haljasala kavandas, oli see siiski ajutine. Kogu alale nähti ju ette ühendatud partei- ja täitevkomiteede ehk nõukogude võimu tähthoonete suurt kompleksi koos paraadväljaku ja vaatega üle Emajõe, praeguse Atlantise kohale suure «vabastajate» monumendi rajamist. Sellise ülesandena püsis see linna plaanides kuni Matteuse linnaarhitekti aja lõpuni 1960. aastal.