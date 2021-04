Teadlased klaarisid koroonamuresid

Eestvedajate pilgu läbi saab enamik inimesi siiski aru, et pandeemia on olemas, oht on reaalne ja viiruse leviku tõkestamise meetmed õigustatud. «Mõnda seltskonda ei olegi võimalik ümber veenda. Küllap on neil siis mugavam jääda oma vandenõuteooriate kütkeisse,» ohkas Kisand.

Kõiki ei püüa

Sotsiaalmeedias küsimustele vastamine on paljude mured murdnud, ent kõik sealset teavet kätte ei saa. Suurem hulk küsijatest on vanuses 25–45. «Üle 60-aastased Facebooki pigem ei satu. Neil on kindlasti oma küsimused ning neile tuleb muu kanal välja mõelda,» ütles Abner.

Teine häda on selles, et senine tegutsemine on olnud eeskätt eestikeelne. See võib olla ka põhjus, miks Ida-Virumaal on vaktsineeritute hulk ülejäänud maakondadega võrreldes väiksem. «Osaliselt on asi selles, et venekeelne kommunikatsioon sel teemal on nõrk, et mitte öelda olematu,» arvas Haljasorg. Probleemi aitaks lahendada riigi toetus koroonateabe suuremal määral tõlkimiseks ja meediakanalites jagamiseks.

Küsimustetulv aga jätkub. Asjaosaliste edasine siht on ajalehed, televisioon ja raadio. Nende kanalite kaudu õnnestub ehk ka vanemate inimesteni jõuda.

Uku Haljasoru meelest võiks lõpuks halva kõrval rääkida sellest, mis on hästi. «Näiteks tänaval pole suurt mõtet maski kanda. Kui ma õue astun, võtan maski eest ära, sest värske õhk on lihtsalt nii hea,» ütles ta. «See annab juba energiat ja võimalust olla nii, et sa ei suru ennast nende piirangutega veel kuskile sügavamale.»