Anni Martin: Tartu – rohkem kui väike puust linn

Mis teeb Tartust Tartu? Eestis on 12 muinsuskaitseala, millest Tartu Toomemäe nõlvade ja Emajõe kaldapealsele maastiku reljeefile paigutuv ajalooline linnasüda on kahtlemata üks erinäolisemaid. Nii terviklikult klassitsistlikus stiilis vanalinna Eestis teist pole. See on ka põhjus, miks sel on suur tähtsus kogu Eesti kontekstis ja mille hoidmine on oluline riikliku kaitse all oleva muinsuskaitsealana.