Jüri Kõre: lustimajad okaskeradele elurikkust päästmas

Mulle elurikkus meeldib. Kasvõi mitmete värvikate mälestuste tõttu. Möödunud aastal lugesid Tartu tudengid suve alguses ja lõpus üle kõik keskpargi mutukad, umbrohud ja kultuurtaimed. Et mitu on suvega juurde siginenud. Koos kursusekaaslastega täitsin metoodika mõttes sarnast ülesannet pool sajandit tagasi Taimõri tundras. Mõõdad välja katselapi, määrad ära seal kasvavad taimeliigid, pügad oma polügooni paljaks ja kaalud saagi ära. Nii nädalast nädalasse vegetatsiooniperioodi lõpuni. Me töö oli võrreldes pargis müttajatega kõvasti praktilisem. Suve lõpuks tuli selgust saada, kui mitut põhjapõtra üks või teine tundra taimekooslus suudab ära toita.