Siin ei ole midagi keerulist: enamasti varastatakse rattaid siis, kui need on lukustamata, ning kui need on kergesti kaasahaaratavad lukustamata kuurist, esikust ja keldrist. Kõrvalistele isikutele tuleb oma varale juurdepääs teha võimalikult keeruliseks, mis tähendab, et hinnaline ja armas sõiduvahend on mõistlik pargitult lukus hoida.

Lukku tuleb panna ka kuuride ja keldribokside uksed, rõhutas Pärli. Lisaks tasub investeerida korralikku rattalukku, et vargal oleks kauem pusimist ja risk vahele jääda suurem või tabaks teda muukimisel tüdimus ning ta otsustabki vargusest loobuda.

Politseikapten Pärli õpetas veel, et ratast lukustades tuleb lukk kinnitada kindlasti ümber rattaraami ja posti nii, et seda ei saaks kätte kas üle posti tõstes või esiratast eemaldades. Linnas on soovitatav ratas parkida kaamera vaatevälja.

Igast vargusest on mõistlik politseile teada anda. Tõenäoliselt korrakaitsjad üksi ei suuda kõiki rattavargusi avastada ja seetõttu on väga tähtis, et kogukond ja politsei oleksid ühes inforuumis.