Tartu restoranides Kolm Tilli ning Pepe’s Bistro & Social Club on mõeldud selle peale, et raskel ajal saaksid teenindajad töökoha alles hoida, aga ka soovijad saaksid toidu kätte. Nimelt on neis toidukohtades kasutusel oma kulleriteenus – teenindajad on ise kullerid.