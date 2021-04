Ilmade soojenedes sagenevad rattavargused

Tartu politseijaoskonna politseikapten Tauno Pärli rääkis, et viimaste lumevabade nädalate jooksul on linnapilti olulisel määral lisandunud erinevaid kaherattali.

«Paraku on vastalanud kaherattaliste hooaja jooksul juba juhtunud üksjagu ebameeldivaid olukordi. Näiteks jäi oma elektrijalgrattast loetud päevad tagasi ilma üks tartlane, kes selle Kastani tänaval vastutustundlikult küll lukustas, kuid sellest hoolimata keegi selle ära varastas,» kirjeldas Pärli.

Ta sõnas, et valdavalt varastatakse lukustamata rattaid lukustamata kuuridest, esikutest ja keldritest, seega on väga oluline oma vara kaitsel kõrvaliste isikute juurdepääs sellele võimalikult keeruliseks teha. «See tähendab, et oma hinnaline vara tuleb lukustada, niisamuti tuleb lukku panna ka kuuride ja keldribokside uksed. Lisaks soovitame investeerida korralikku rattalukku, mida oleks raskem lõhkuda, sest nii jääb vargal vähem aega toimetamiseks, risk vahelejäämiseks on suurem ning ta võib vargusest loobuda,» selgitas Pärli.

Jalgrattaid lukustades tuleb lukk kinnitada kindlasti ümber rattaraami ja posti nii, et jalgratast ei saaks kätte näiteks posti ülesse tõstmise või esiratta eemaldamise teel, kus lukk libiseb esihargi küljest maha ja jääb sinna samasse posti külge.

Linnas on soovituslik ratas võimalusel mõne kaamera vaatevälja parkida. Pärli rõhutas, et on äärmiselt oluline igast vargusest politseile teada anda, sest korrakaitsjad üksi ei suuda tõenäoliselt kõiki rattavargusi avastada ja seetõttu on ääretult oluline, et kogukond ja politsei oleksid selle teadmise üsas ühes inforuumis.

Kaherattalistega seoses tõstis ta esile veel ühe murekoha, mis alati kevade saabudes üle rääkimist ja meelde tuletamist vajab. Need on jalgratturite osalusel juhtuvad liiklusõnnetused, mida on juba sel kevadel ette tulnud.

«Vältimaks liiklusõnnetusi, tuleks kõigil kaherattaliste juhtidel oma teadmisi ning oskusi hooaja algul värskendada. Olgu tegemist mistahes sõiduvahendiga, alati tuleb valida sobiv sõidukiirus, kasutada turvavarusust, olla tähelepanelik ja arvestada teiste liiklejatega,» sõnas Pärli.

«Kergliiklejail tasub arvestada, et nad on liikluses haavatavam pool ning seda valvsamad ja hoolsamad peavad nad olema. Kergliiklejail tuleb võtta kasutusele kõikvõimalikud abivahendid, mis neid rohkem nähtavaks-kuuldavaks teevad: näiteks jalgrattur on paremini märgatav helkurite ja tuledega. Jalgrattal peab olema ees valge ja taga punane ning vähemalt ühe ratta mõlemal küljel kollane või valge helkur, samuti töökorras pidur ja signaalkell. Elektritõukerattal peab olema samuti töökorras pidur või pidurdamist võimaldav süsteem, ees valge ja taga punane ning külgedel kollane, punane või valge helkur või tuli,» loetles Pärli lihtsaid samme enese ohutuse tagamiseks.

Ta lisas, et enda kaitsmiseks tasub ka täiskasvanud kergliikuril kui ka jalgratturil pähe panna kiiver, sest pea on ühtmoodi õrn nii nooremal kui ka vanemal inimesel ning vajab kaitsmist. Alla 16-aastastele on kiivri kandmine kohustuslik.