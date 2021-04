Tartumaale lisandus 17 koroonapositiivset, neist Tartu linna 8

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 143 inimesel. 111 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 769,9. Tartu linnas on see arv 332,91.