Jüri Laurson: Vabadussõja obelisk laguneb

Pärast teist maailmasõda sammas hävitati, selle osad kaevati maa sisse. 1988. aastal kaevati need taas välja ja kasutati samba taastamisel. Sammas püüti taastada küll vanal eeskujul, kuid pronksplaate pole. Tekst on kirjutatud musta värviga, seegi osaliselt kustunud. 10. juulil 1991 pidulikult taasavatud sammast ei saa algsega võrreldagi. Tehti odavalt, kukkus kehvasti välja ja praegu juba laguneb. Ometi on see mälestussammas kultuurimälestis, millel on kultuuriajalooline, kunstiline ja miljööline väärtus.