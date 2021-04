Maarja kiriku katuses haigutava augu kohale kerkib peagi torn

Pepleri tänaval asuvas Maarja kirikus algasid kaks aastat tagasi ehitustööd, nüüd on jõutud nii kaugele, et osa katust tuli lahti võtta, et teises maailmasõjas hävinud kirikutorn taas püsti panna. Tartu Maarja Kiriku sihtasutuse juhatuse liige Silvia Leiaru (pildil) rääkis, et kirikutorni ehitamine läheb kokku maksma ligi miljon eurot, millest praegu on olemas 638 000 eurot. Seega praegu koos oleva summa ei võimalda veel taastada tornitippu ja aknaid, teha väli- ja siseviimistlust ega soetada kirikukelli.