Eestis alustas tööd esimene teadusalane e-huvikool

Tartu loodusmaja õpetaja Mai-Liis Vähi kasutab õppetööks kahte kaamerat - sülearvutit oma loenguks ja laste töö jälgimiseks ning teist töölaual katsete lähedalt filmimiseks. Tunni algul loob õpetaja veebi teel sõbraliku, avatud õhustiku, et muuta lapsed julgemaks. Esimestes tundides on õpilaste näol tegemist üksteise jaoks alles võõrastega, kes kohtuvad esmakordselt ekraani vahendusel. Seepärast on huvitav, kui tunni alguses saavad kõik osalejad oma asukoha märkida Eesti kaardile. Kolmandaks tunniks on esmane häbelikkus kadunud ja kõik püstitavad innukalt hüpoteese, katsetavad, joonistavad katse koos tulemustega isiklikku noore teadlase märkmeraamatusse.

Huviringi tunni käigus kasutatakse õpilastelt vastuste küsimiseks ka valge tahvli võimalust ehk õpetaja küsimustele vastatakse veebis kirjalikult või joonistustega, mida õpetaja reaalajas enda ekraanil sündimas näeb. Nii saavad julgemalt vastata ka häbelikumad lapsed, kes ei ole enda vastustes nii kindlad või ei soovi teiste ees avalikult esineda.

Eraldi kaamerad lubavad õpetaja Mai-Liisil näidata katseid suurendatult ja detailselt, ainuke proovikivi on valida kõigile sobiv tempo ja üle korrata vajalikke kohti, nägemata otseselt laste kehakeelt ülesannete kuulamisel. Ta rääkis, et mõni laps kaob vahepeal kaamerast, otsides toas vajalikke vahendeid või käies õuest lund lisaks toomas, aga näha on, et kõik õpilased toimetavad suure huviga ja kellelgi ei ole soovi kõrvale hiilida.

Orissaares elav Kairit Levit, kelle tütar e-huvikoolis Sinise labori tunnitegevusest osa saab, on ringitegevusega rahul ning kiidab eriti motiveerivaid õpetajaid, kes lapsi suhtlema julgustavad.

«Minu lapsele meeldivad e-huvikooli ringid väga. Ringe juhendavad motiveerivad õpetajaid, kes kutsuvad lapsi arutlusele ja oma arvamuse julgele väljendamisele. Kõige toredam on see, et lapsed saavad kõik teadmised läbi ise katsetamise. Mina ise lapsevanema ja õpetajana eelistan alati kontaktset õpet nii koolis kui ka huvikoolis, kuid e-huviõpe on lisanud väärtuse, et ühes huviringis saavad koos käia erinevate Eesti piirkondade lapsed ning loonud võimaluse saada osa huvitegevusest, mida kohapeal ei pakuta,» kirjeldas e-huvikooli plusse Kairit Levit.

Eesti Teadushuvihariduse Liidu juhi Heilo Altini sõnul võib e-huviõpe hetkel lisaks üldhariduskoolide digiõppele olla veidi väsitav, samas võib see tulevikus peale mürarikast ja väsitavat koolipäeva pakkuda mõnele lapsele just turvalisemat ja rahulikumat varianti, kuidas kodust huvitegevuses osaleda.