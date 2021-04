Pildid ⟩ Haruldases endises haigemajas käib suurpuhastus

Endine psühhiaatriakiiniku oksjoni alghind oli 600 000 eurot ning see läks Vallikraavi Kinnisvarale kaubak hinnaga 615 000 eurot.

Pärast oksjoni võitmist ei soovinud VallikraaviKinnisvara esindaja öelda, mis plaanid neil majaga on. Samas ei saa maja ka jõude seisma jääda, sest uuel omanikul on pärast ostmist aega 2,5 aastat, et maja renoveerida.