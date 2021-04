Ürituse peakorraldaja Catalina Porro sõnul mõjutab praegune pandeemia meie kõigi kodusid ja peresid ning elu ja hakkamasaamist, aga suurim koormus on täna neil, kes töötavad teiste heaks: arstid, õpetajad, müüjad, politseinikud, medõed, puhastusteenindajad, päästetöötajad, tervishoiutöötajad. «Näitame, kuidas me oleme selle ennastsalgava töö eest südamest tänulikud,» sõnas Porro.

Ametiühingute Keskliidu esimehe Peep Petersoni sõnul tervitab ta tartlasena seda algatust, sest ametiühingu juhina on ta eesliinitöötajate suurenenud koormusega hästi kursis. «Töötajate tänamine ühislaulmisega on hea algus. Loodetavasti pälvib see laiemat tähelepanu ning aitab lähemale tuua ka käegakatsutavamat tänu näiteks tervishoiutöötajatele kollektiivlepingu ja pisut suurema töötasu näol,» lausus Peterson.