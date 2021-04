Ujula tänavalt leiab mitmes järgus pooleliolevaid ehitustöid. Kohe lodjakoja juures Emajõe aia kõrval üle kergliiklustee hakkab silma kahel krundil laiuv lagedaks raiutud ala. Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja Urmas Ahven selgitas, et need on Ujula tänava krundid, mille linn eelmisel aastal müüs, ja nüüd hakatakse seal ehitama, peatselt on raielangi asemele oodata Ujula põiktänavat koos korterelamutega.